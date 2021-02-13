«Динамо» зробило переможний камбек у матчі з «Олімпіком»

Футболісти київського "Динамо" здобули у суботу вольову перемогу над донецьким "Олімпіком" (3:1) у 14-у турі чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського забили: Артем Беседін (30-та і 90-та хвилини), Віталій Буяльський (77) - у киян; Фабрісіо Aльваренга (20) - у донеччан, передає Укрінформ.

На 76-й хвилині у "Олімпіка" з поля вилучений Таддеус Фомакванг, а на 89-й - Орест Лебеденко.

У суботу відбулися ще два поєдинки. Луганська "Зоря" виграла важливий матч у чернігівської "Десни" - 2:1.

Голи: Олександр Гладкий (18, 62) - Андрій Тотовицький (21).

"Львів" у гостях обіграв закарпатський "Минай" - 2:1.

Алваро Тавареш (13, 45) - Антон Шиндер (47).

На неділю, 14 лютого, заплановані поєдинки ковалівського "Колоса" і донецького "Шахтаря" (початок о 14.00; транслюватиме телеканал "Футбол 2"), "Маріуполя" з "Олександрією" (14.00; "Футбол 1"), "Дніпра-1" з "Інгульцем" із Петрового (17.00; "Уніан ТБ"), львівського "Руха" з полтавською "Ворсклою" (17.00; "Футбол 1").

Читайте також: Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

Турнірне становище: "Динамо" - 33 очки (після 14-ти ігор), "Шахтар" - 29 (13), "Десна" - 23 (14), "Зоря" - 23 (13), "Ворскла" - 20 (13), "Колос" - 18 (13), "Олімпік" - 17 (13), "Олександрія" - 16 (13), "Маріуполь" - 16 (13), "Львів" - 12 (13), "Інгулець" - 11 (13), "Минай" - 10 (13), "Рух" - 9 (13), "Дніпро-1" - 8 (12).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.