НБА: «Юта» обіграла «Маямі», «Філадельфія» поступилася «Фініксу»
Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
Лідер Західної конференції «Юта» здобула сьому перемогу поспіль, обігравши вдома «Маямі» (112:94), а «Філадельфія», яка йде першою в Східній конференції. зазнала другої поспіль поразки, поступившись на виїзді «Фініксу» (111:120), передає Укрінформ.
Результати поєдинків ігрового дня:
«Фінікс Санс» - «Філадельфія Сіксерс» - 120:111 (23:28, 30:25, 33:28, 34:30)
«Атланта Хокс» - «Індіана Пейсерс» - 113:125 (26:27, 32:35, 29:22, 26:41)
«Нью-Йорк Нікс» - «Х'юстон Рокетс» - 121:99 (30:25, 33:22, 24:28, 34:24)
«Голден Стейт Ворріорс» - «Бруклін Нетс» - 117:134 (28:37, 23:29 31:42, 35:26)
«Юта Джаз» - «Маямі Хіт» - 112:94 (18:21, 29:21, 31:15, 34:37).
Фото: Getty Images.