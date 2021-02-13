Суперліга: «Хімік» програв «Запоріжжю»
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У матчі третього кола («бабл» в Кам’янському) «Хімік» (Южне) програв «Запоріжжю» 68:72, повідомляє Укрінформ.
Запорізька команда виграла 14-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Джош Форчун («Запоріжжя») – 18.
В другому матчі дня «Прометей» (Кам’янське) приймає «Миколаїв».
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 17 перемог (4 поразки) = 81.0%, «Дніпро» - 15 (6) = 71.4%, «Прометей» - 13 (7) = 65.0%, «Запоріжжя» - 14 (8) = 63.6%, «Тернопіль» - 14 (9) = 60.9%, «Хімік» - 13 (9) = 59.1%.
Як повідомляв Укрінформ, у матчах третього кола регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Хімік» (Южне) програв «Прометею» (Кам’янське) 75:82, а «Будівельник» обіграв «Дніпро» 96:93.