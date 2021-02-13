УХЛ: «Білий Барс» програв в овертаймі «Краматорську»

Клуб з Краматорська виграв 19-й матч в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 34-го туру «Білий Барс» (Біла Церква) програв на своєму льоду «Краматорську» 1:2, повідомляє Укрінформ.

Клуб з Краматорська виграв 19-й матч в сезоні. Шайби закидали: Благой – «Білий Барс»; Мальцев, Гринь – «Краматорськ».

В другому матчі дня «Дніпро» (Херсон) приймає «Кременчук».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 56 (31), 2.«Кременчук» - 52 (32), 3.«Сокіл» - 46 (31).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 33-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Дніпро» (Херсон) програв на своєму льоду «Краматорську» 3:5.

Фото: сайт УХЛ