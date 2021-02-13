Світоліна: Нині я у відмінній фізичній формі

Перша "ракетка" України і №5 світового рейтингу Еліна Світоліна поспілкувалася з пресою після перемоги над Юлією Путінцевою з Казахстану (6:4, 6:0) у третьому колі Australian Open.

Українська тенісистка відзначила агресивний стиль гри своєї наступної суперниці - американки Джессіки Пегули (№61 WTA), повідомляє BTU.

"Я дуже задоволена своїм виступом у матчі з Путінцевою. Юлія дуже здорово розпочала зустріч, і мені потрібно було реабілітуватися. Я змогла додати й виграла дев'ять геймів поспіль... Пегула - досить агресивна тенісистка, добре пересувається по корту. Вона дуже додала за останній рік. я розумію, якими будуть тактика і план на гру. Намагатимуся відновитися і добре підготуватися до матчу. Нині я у відмінній фізичній формі. Але поки лише середина турніру, попереду ще багато матчів і випробувань", - заявила Еліна.

Поєдинок 4-го кола (1/8 фіналу) Australian Open Пегула - Світоліна запланований на 15 лютого.

Фото: btu.org.