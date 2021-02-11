Віталій Кличко став лауреатом почесної нагороди від WBC

Легендарний український боксер, "вічний" чемпіон світу у суперважкій вазі, член Міжнародного залу боксерської слави, мер Києва Віталій Кличко став лауреатом почесної нагороди Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Видатний боксер отримав "Премію миру", яка вручається відомим особистостям, популяризує і розвиває бокс, повідомляє Klitschko-brothers.com.

Віталій Кличко отримав нагороду 2020 року за те, що активно пропагував бокс в Україні.

Фото: klitschko-brothers.com.