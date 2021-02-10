Australian Open: Бондаренко і Кіченок виграли стартовий матч у парному розряді
Укрінформ
Українки Катерина Бондаренко і Надія Кіченок вийшли до другого кола парних змагань на турнірі серії Grand Slam Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, який проходить в Мельбурні.
У своєму стартовому поєдинку Бондаренко і Кіченок здобули вольову перемогу над Марі Боузковою з Чехії та іспанкою Сарою Соррібес-Тормо - 5:7, 6:4, 6:0, передає Укрінформ.
За місце в третьому раунді турніру Бондаренко і Кіченок зійдуться з переможницями протистояння посіяних під 16-м номером німкені Лаури Зігемунд і росіянки Віри Звонарьової з австралійками Кімберлі Біррелл і Джеймі Фурліс.
Australian Open-2021 пройде до 21 лютого.
Фото: Tennis Australia.