Australian Open: Бондаренко і Кіченок виграли стартовий матч у парному розряді

Українки Катерина Бондаренко і Надія Кіченок вийшли до другого кола парних змагань на турнірі серії Grand Slam Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, який проходить в Мельбурні.

У своєму стартовому поєдинку Бондаренко і Кіченок здобули вольову перемогу над Марі Боузковою з Чехії та іспанкою Сарою Соррібес-Тормо - 5:7, 6:4, 6:0, передає Укрінформ.

За місце в третьому раунді турніру Бондаренко і Кіченок зійдуться з переможницями протистояння посіяних під 16-м номером німкені Лаури Зігемунд і росіянки Віри Звонарьової з австралійками Кімберлі Біррелл і Джеймі Фурліс.

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Australian Open-2021 пройде до 21 лютого.

Фото: Tennis Australia.