Кіченок з Остапенко вийшли до другого кола Australian Open

Українсько-латвійський дует Людмила Кіченок - Олена Остапенко пробився до другого раунду турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, який проходить в Мельбурні.

У першому колі парних змагань посіяні під 13-м номером Кіченок і Остапенко завдали поразки японсько-американському тандему Макото Ніномія - Сабріна Сантамарія - 7:6 (7:2), 6:4, передає Укрінформ.

Путівку до третього раунду турніру Кіченок і Остапенко розіграють з румунками Крістіною-Андреа Міту і Ралукою Олару, які здобули вольову перемогу над своїми співвітчизницями Монікою Нікулеску і Патричею Марією Ціг - 3:6, 6:3, 6:3.

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Australian Open-2021 завершиться 21 лютого.

Фото: Getty Images.