«Олександрія» обіграла призера чемпіонату Латвії на турецькому зборі
Укрінформ
Футболісти «Олександрії» у заключному контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах в Туреччині обіграли бронзового призера чемпіонату Латвії «Валмієру»
Спаринг «Олександрія» - «Валмієра» завершився з рахунком 3:1 на користь підопічних Володимира Шарана, передає Укріннформ.
М'ячі у складі української команди забили Дмитро Гречишкін (з пенальті), Роман Вантух та Євген Банада.
Нагадаємо, після першого кола Прем'єр-ліги України «Олександрія» посідає 8-е місце, набравши 16 очок у 13-ти матчах (4 перемоги, 4 нічиїх, 5 поразок).
Перший офіційний календарний поєдинок другої частини сезону «Олександрія» проведе 14 лютого на «Славутич-Арені»у Запоріжжі проти «Маріуполя».
Фото: fco.com.ua.