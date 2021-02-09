«Олександрія» обіграла призера чемпіонату Латвії на турецькому зборі

Футболісти «Олександрії» у заключному контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах в Туреччині обіграли бронзового призера чемпіонату Латвії «Валмієру»

Спаринг «Олександрія» - «Валмієра» завершився з рахунком 3:1 на користь підопічних Володимира Шарана, передає Укріннформ. М'ячі у складі української команди забили Дмитро Гречишкін (з пенальті), Роман Вантух та Євген Банада. Читайте також: Матч УПЛ «Маріуполь» - «Олександрія» відбудеться в Запоріжжі Нагадаємо, після першого кола Прем'єр-ліги України «Олександрія» посідає 8-е місце, набравши 16 очок у 13-ти матчах (4 перемоги, 4 нічиїх, 5 поразок). Перший офіційний календарний поєдинок другої частини сезону «Олександрія» проведе 14 лютого на «Славутич-Арені»у Запоріжжі проти «Маріуполя». Фото: fco.com.ua.