Матч Ліги Європи між «Реалом Сосьєдад» і «МЮ» пройде в Турині

У Іспанії діють карантинні обмеження.

Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між «Реалом Сосьєдад» і «Манчестер Юнайтед» пройде на «Альянц Стедіум» в Турині, повідомляє Укрінформ.

Гру перенесли до Італії у зв’язку з карантинними обмеженнями в Іспанії. Іспанська влада закрила авіасполучення з Великобританією через загрозу поширення нового штаму коронавірусу.

Перший матч «Реала Сосьєдада» і «МЮ» відбудеться 18 лютого о 19:55 за київським часом. Гра у відповідь на «Олд Траффорд» відбудеться 25 лютого.

Нагадаємо, раніше через карантинні обмеження в Будапешт перенесли два матчі за участю англійських команд в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: «Лейпциг» – «Ліверпуль» і «Боруссія М» – «Манчестер Сіті».

Фото: Getty Images.