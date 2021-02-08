Президент ФБУ закликав МОЗ повернути вболівальників на трибуни

Президент ФБУ закликав МОЗ повернути вболівальників на трибуни

Укрінформ
Федерація хоче, щоб баскетбольні арени заповнювалися глядачами на 50%.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський звернувся до Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка з проханням дозволити проводити матчі з частковим поверненням вболівальників на трибуни, повідомляє Укрінформ.

Бродський зазначив, що з жовтня минулого року всі спортивні заходи в країні проходять без глядачів на трибунах, але в той же час кінотеатри та установи культури можуть заповнюватися на 50%.

Функціонер хоче, щоб і баскетбольні арени в Україні заповнювалися вболівальниками не більше ніж на 50%.

Читайте також: Суперліга: «Київ-Баскет» і «Будівельник» здобули перемоги

Нагадаємо, починаючи з цього тижня, всі матчі української Суперліги проходитимуть в “баблах”.

Фото: fbu.ua.


більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-