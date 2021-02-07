Суперліга: «Київ-Баскет» переміг на виїзді «Одесу»

Команда з Києва виграла 15-й матч в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Київ-Баскет» обіграв на чужому майданчику «Одесу» 86:78, повідомляє Укрінформ.

Команда з Києва виграла 15-й матч в сезоні і зміцнила свої позиції лідера. Найрезультативніший гравець матчу: Рамел Браун («Одеса») – 20.

В другому матчі дня «Будівельник» приймає «Прометей» (Кам’янське).

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 15 перемог (3 поразки), 82.4%, «Дніпро» - 14 (4), 77.8%, «Хімік» - 13 (7), 65.0%, «Тернопіль» - 13 (7), 65.0%, «Прометей» - 11 (6), 64.7%, «Запоріжжя» - 12 (8), 60.0%.

Як повідомляв Укрінформ, у черговому матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Дніпро» обіграв на своєму майданчику «Миколаїв» 94:86.