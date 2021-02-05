Суперліга: «Хімік» обіграв «Київ-Баскет»

Команда з Южного виграла 13-й матч в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Хімік» (Южне) обіграв на своєму майданчику «Київ-Баскет» 68:66, повідомляє Укрінформ.

Команда з Южного виграла 13-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Льюїс Салліван («Хімік») – 20.

Сьогодні також зіграють ще два матчі: «Харківські Соколи» - «Тернопіль», «Дніпро» - «Миколаїв».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 14 перемог (3 поразки), 82.4%, «Дніпро» - 12 (4), 75.0%, «Хімік» - 13 (7), 65.0%, «Прометей» - 11 (6), 64.7%, «Тернопіль» - 12 (17), 63.2%, «Запоріжжя» - 12 (8), 60.0%.

Як повідомляв Укрінформ, у черговому матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Прометей» (Кам’янське) програв на своєму майданчику «Будівельнику» (Київ) 78:91.

Фото: сайт ФБУ