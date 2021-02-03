Суперліга: «Дніпро» переміг «Тернопіль»

Дніпровська команда виграла 12-й матч в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Дніпро» обіграло на своєму майданчику «Тернопіль» 94:90, повідомляє Укрінформ.

«Дніпро» виграв 2-й з 5 матчів цього року в чемпіонаті. А от «Тернопіль» перервав свою переможну серію з 5 матчів. Найрезультативніший гравець матчу: Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») – 23.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Запоріжжя» - 32 (20), «Тернопіль» - 31 (19), «Хімік» - 31 (19), «Київ-Баскет» - 30 (16), «Дніпро» - 28 (16), «Прометей» - 27 (16).

Як повідомляв Укрінформ, у чергових матчах регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Черкаських Мавп» 77:75, а «Харківські Соколи» розгромили вдома «Миколаїв» 89:63.