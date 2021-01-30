Суперліга: «Хімік» переміг «Будівельник» і став лідером

Клуб з Южного виграв 12-й матч в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Хімік» (Южне) переміг на чужому майданчику «Будівельник» (Київ) 91:82, повідомляє Укрінформ.

Клуб з Южного виграв 12-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Тайрелл Нельсон («Хімік») – 33.

В другому матчі дня «Тернопіль» приймає «Одесу».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Хімік» - 31 (19), «Київ-Баскет» - 30 (16), «Запоріжжя» - 30 (19), «Тернопіль» - 28 (17), «Прометей» - 27 (16), «Дніпро» - 26 (15).

Як повідомляв Укрінформ, у черговому матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Миколаїв» 89:74.

Фото: сайт ФБУ