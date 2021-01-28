Суперліга: «Тернопіль» переміг «Хімік», «Одеса» обіграла «Будівельник»
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Тернопіль» переміг на своєму майданчику «Хімік» (Южне) 95:88, повідомляє Укрінформ.
Клуб з Тернополя виграв 11-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Льюїс Салліван («Хімік») – 27.
В другому матчі дня «Будівельник» програв вдома «Одесі» 82:90. Найрезультативніший гравець матчу: Юрій Кондраков («Одеса») – 20.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 30 (16), «Хімік» - 29 (18), «Тернопіль» - 28 (17), «Запоріжжя» - 28 (18), «Прометей» - 27 (16), «Дніпро» - 26 (15).
Як повідомляв Укрінформ, у черговому матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Харківських Соколів» 81:75.
Фото: сайт ФБУ