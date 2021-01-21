Суперліга: «Хімік» обіграв «Одессу»

Команда з Южного виграла 11-й матч в сезоні і піднялась на 2-е місце.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Хімік» (Южне) переміг на своєму майданчику «Одесу» 85:75, повідомляє Укрінформ. Команда з Южного виграла 11-й матч в сезоні і піднялась на 2-е місце в турнірній таблиці. Найрезультативніший гравець матчу: Льюїс Салліван («Хімік») – 29. Читайте також: Суперліга: «Запоріжжя», «Миколаїв» і «Черкаські Мавпи» здобули перемоги Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 30 (16), «Хімік» - 28 (17), «Прометей» - 27 (16), «Дніпро» - 26 (15), «Тернопіль» - 26 (16), «Запоріжжя» - 24 (16). Як повідомляв Укрінформ, у чергових матчах регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Прометей» (Кам’янське) переміг на своєму майданчику «Харківських Соколів» 95:85, а «Будівельник» (Київ) програв вдома «Київ-Баскету» 90:92. Фото: сайт ФБУ