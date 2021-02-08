Дикий: на уболівальників на матчах УПЛ можна буде розраховувати не раніше березня

Можливі зміни в медичному протоколі.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів в коментарі для Tribuna.com про можливість допуску уболівальників на трибуни у весняній частині УПЛ, передає Укрінформ.

«На уболівальників, думаю, можна буде розраховувати не раніше березня. Будемо сподіватися, що вже можна буде говорити про якісь відсотки глядачів. Чекаємо рішення МОЗ з цього приводу» - сказав Євген Дикий.

«Є проект нового медичного протоколу, він знаходиться на затвердженні з Міністерством охорони здоров'я. Пройдуть перші 2 тури, будемо дивитися на ситуацію, яка буде в країні, а вже потім зможемо говорити про нові пом'якшення правил для наших команд», - розповів виконавчий директор УПЛ щодо особливостей проведення матчів в умовах пандемії.

Нагадаємо, друга частина сезону УПЛ стартує в суботу 13-го лютого матчами «Минай» - «Львів» та «Зоря» - «Десна».

Фото: УПЛ.



