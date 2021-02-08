У Зінченка найвищий відсоток перемог серед футболістів "Манчестер Сіті"

24-річний футболіст національної збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко має найвищий відсоток перемог у матчах англійського клубу за всю історію команди.

У неділю українець провів повний матч 23-го туру АПЛ, в якому "МанСіті" здобув виїзну перемогу над "Ліверпулем" (4:1). Для Зінченка ця була 83-тя гра у складі команди, з яких клуб виграв 72, повідомляє StatCity.

Таким чином, Зінченко досяг позначки у 86,75 відсотка перемог серед усіх футболістів, які коли-небудь провели за "Манчестер Сіті" понад 10 зустрічей.

Після 22-х турів чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" лідирує, набравши 50 очок. Другим йде "Манчестер Юнайтед" - 45 пунктів. Крім того, "городяни" мають одну гру в запасі.

Фото: statcity.co.uk.