«Мерседес» підписав новий контракт з Льюїсом Гемілтоном

Автогоночної команда "Мерседес" оголосила про подовження контракту зі своїм знаменитим пілотом британцем Льюїсом Гемілтоном.

Чинний чемпіон світу з кільцевих автоперегонів "Формула-1" продовжить виступати за "Мерседес" у сезоні-2021. Угода розрахована на один рік, повідомляє офіційний сайт команди.

"Дуже радий, що розпочну вже дев'ятий сезон разом із "Мерседесом". Разом ми, як команда, досягли неймовірних результатів і прагнутимо до вдосконалення як на трасі, так і за її межами. З нетерпінням чекаю на можливість повернутися на трасу у березні" , - сказав Гемілтон.

2020 року 36-річний пілот здобув свій сьомий титул в "Королівських перегонах". За цим показником він зрівнявся з Міхаелем Шумахером, а також перевершив легендарного німця за кількістю перемог у "Формулі-1".

Чемпіонат-2020 Гемілтон виграв достроково. На його рахунку після 17-ти Гран-прі сезону 347 очок. Другим став його напарник Валттері Боттас (223) з Фінляндії. Трійку замкнув гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен з Нідерландів (214).

Шість із семи своїх чемпіонських титулів британець виграв саме з "Мерседесом".

Фото: mercedesamgf1.com.