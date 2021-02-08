У Чернівцях пройде чемпіонат України серед боксерів до 22 років

З 8-го по 14 лютого в Чернівцях відбудеться чемпіонат України з боксу серед учасників віком до 22-х років.

Ця першість стане першою великою подією для українського боксу 2021 року, повідомляє пресслужба ФБУ.

"Цей турнір - перша нинішнього року велика подія для українського боксу. Він пройде після того, як значну частина змагань в Україні скасували або перенесли через пандемію. Чемпіонат стане головним відбірковим етапом у формуванні збірної України на Євро в Італії", - відзначається у повідомленні.

Загалом у Чернівцях розіграють 20 комплектів медалей - у десяти вагових категоріях серед чоловіків та жінок.

За загальноприйнятими на час пандемії COVID-19 нормами змагання проходитимуть без глядачів.

Фото: fbu.org.