Аліна також стала найкращою за кількістю результативних передач.

Капітан збірної України Аліна Ягупова стала найрезультативнішим гравцем відбору на Євробаскет-2021, повідомляє Укрінформ.

У шести матчах групового раунду кваліфікації Ягупова набрала 153 очки - 25,5 бала в середньому за гру.

Також Аліна стала найкращою за кількістю результативних передач - 50 асистів. В середньому за матч Ягупова віддавала 8,3 передачі.

Вчора Україна завершила відбір перемогою над Фінляндією (91:75). Ягупова з 21 очком і 11 ассистами оформила дабл-дабл.

Читайте також: Жіноча збірна України вперше за 10 років не вийшла на Євробаскет

Нагадаємо, збірна України вперше за 10 років не вийшла на чемпіонат Європи. Команда Срджана Радуловича посіла друге місце в групі G, але поступилася за додатковими показниками в рейтингу других команд.

Фото: ФБУ.