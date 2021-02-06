Серія А: «Ювентус» переміг «Рому» і піднявся на третє місце

Клуб з Турина скоротив відставання від лідера до 5 очок.

В матчі 21-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Ювентус» переміг на своєму полі «Рому» 2:0, повідомляє Укрінформ. На 13-й хвилині Роналду вивів господарів вперед. На 70-й хвилині захисник «Роми» Ібаньєс забив у власні ворота. 2:0 – перемога «Ювентуса». Читайте також: Серія А: «Аталанта» Малиновського втратила перемогу над «Торіно» Топ-4 Серії А: 1.«Інтер» - 47 (21), 2.«Мілан» - 46 (20), 3.«Ювентус» - 42 (20), 4.«Рома» - 40 (20). Інші важливі матчі 21-го туру: «Мілан» - «Кротоне» (7 лютого, 16:00). Фото: AS