Серія А: «Аталанта» Малиновського втратила перемогу над «Торіно»

«Аталанта» залишилась на 7-му місці і відстає від «Інтера» на 10 очок.

В матчі 21-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Аталанта» зіграла внічию на своєму полі з «Торіно» 3:3, повідомляє Укрінформ.

В Бергамо господарі забили три м’ячі ще до 21-й хвилини. Відзначились Ілічич, Госенс і Мюріель. «Торіно» до перерви відіграв два голи. М’ячі забили Белотті і Бремер. На 84-й хвилині Бонаццолі зрівняв рахунок. У підсумку, матч завершився внічию 3:3.

Український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі. На 78-й хвилині Малиновського замінив Ламмерс. Український новачок «Аталанти» Віктор Коваленко не потрапив до заявки на матч через хворобу.

Топ-4 Серії А: 1.«Інтер» - 47 (21), 2.«Мілан» - 46 (20), 3.«Рома» - 40 (20), 4.«Ювентус» - 39 (19).

Інші важливі матчі 21-го туру: «Ювентус» - «Рома» (6 лютого, 19:00), «Мілан» - «Кротоне» (7 лютого, 16:00).