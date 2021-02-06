Хорватський футбольний форвард Маріо Чуже гратиме в «Дніпрі-1»

Хорватський футбольний форвард Маріо Чуже гратиме в «Дніпрі-1»

Укрінформ
21-річний хорватський форвард Маріо Чуже став гравцем клубу української Прем'єр-ліги "Дніпро-1".

Футболіст перейшов із загребського «Динамо» на правах оренди до кінця сезону із правом викупу, повідомляє пресслужба дніпрян.

Чуже приєднався до "Дніпра-1" на зборах у Туреччині і вже провів перше тренування.

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Футболіст виступав за юніорські збірні Хорватії усіх вікових категорій, а такоже за молодіжну команду країни.

Фото: scdnipro1.com.ua.

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