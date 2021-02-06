Хорватський футбольний форвард Маріо Чуже гратиме в «Дніпрі-1»
Укрінформ
21-річний хорватський форвард Маріо Чуже став гравцем клубу української Прем'єр-ліги "Дніпро-1".
Футболіст перейшов із загребського «Динамо» на правах оренди до кінця сезону із правом викупу, повідомляє пресслужба дніпрян.
Чуже приєднався до "Дніпра-1" на зборах у Туреччині і вже провів перше тренування.
Футболіст виступав за юніорські збірні Хорватії усіх вікових категорій, а такоже за молодіжну команду країни.
Фото: scdnipro1.com.ua.