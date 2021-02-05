Магучіх - найкраща легкоатлетка Європи у січні

Ярослава недавно встановила новий рекорд України.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх визнана кращою легкоатлеткою Європи в січні, повідомляє Європейська легкоатлетична асоціація, передає Укрінформ

«Відкрила сезон з висоти 2,02 м в Києві, а потім взяла 2,00 м в Удіне. Ярослава Магучіх - найкраща легкоатлетка місяці в січні. Є підозра, що Магучіх може бути номінована і в наступному місяці», - написано на сторінці Європейської легкоатлетичної асоціації.

На турнірі «Різдвяні старти» Ярослава повторила рекорд України в приміщенні, стрибнувши на висоту 2,02 метра.

Пізніше Магучіх перемогла на змаганнях в Італії.

Нагадаємо, на змаганнях в Банська-Бистриці 19-річна Магучіх стрибнула 2,06 м, встановивши новий рекорд України. Також ця висота - третя в історії у світі. Результат Магучіх також став кращим в історії серед спортсменів до 20 років.

Фото: НОК.



