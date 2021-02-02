Магучіх встановила рекорд України, підкоривши висоту в 2,06 метра

Результат Ярослави - третій в історії.

Ярослава Магучіх встановила новий рекорд України в стрибках у висоту в приміщенні, підкоривши висоту в 2,06 метра на змаганнях в словацькій Банська-Бистриці, повідомляє Укрінформ.

Результат Магучіх став найкращим в історії серед спортсменів до 20 років, а також кращим в приміщенні з 2006 року.

Світовий рекорд у жінок належить шведці Кайсі Бергквіст (2,08 метра). Другий результат у німкені Хейке Хенкель (2,07 метра).

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Нагадаємо, друге місце в Банська-Бистриці з результатом 1,96 метра зайняла інша українка - Юлія Левченко. Третьою стала білоруска Карина Демідік (1,93 метра).

Фото: IAAF.