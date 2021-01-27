Магучіх і Проценко виграли змагання в Удіне

Результати українців - 2 і 2,28 метра відповідно.

Ярослава Магучіх і Андрій Проценко стали переможцями змагань зі стрибків у висоту в Удіне, Італія, повідомляє Укрінформ.

Магучіх посіла перше місце, підкоривши позначку в 2 метри. Проценко не залишив шансу суперникам з результатом в 2,28 метра.

На початку січня Магучіх виграла всеукраїнські змагання в рамках «Різдвяних стартів». Ярослава повторила рекорд України в приміщенні з результатом в 2,02 метра.

Проценко в минулому році став переможцем етапу Діамантової ліги в Римі, підкоривши висоту в 2,30 метра.

Нагадаємо, асоціація спортивних журналістів України внесла стрибунку Ярославу Магучіх в топ-3 найкращих спортсменів України 2020 року.

Фото: Getty Images.