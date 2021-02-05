УЄФА дискваліфікував воротаря «Аякса» за порушення антидопінгових правил

Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікував голкіпера голландського «Аякса» Андре Онана на 12 місяців за порушення антидопінгових правил.

Як повідомляє офіційний сайт «Аякса», у футболіста після позазмагальної перевірки 30 жовтня 2020 року в сечі виявили речовину фуросемід, передає Укрінформ.

Дискваліфікація починає діяти з сьогоднішнього дня і поширюється на всі змагання - як національні, так і міжнародні.

«Аякс» вже пояснив свою версію цієї ситуації. За заявою клубу, вранці 30 жовтня 24-річний футболіст відчув нездужання. Він прийняв таблетку, щоб йому стало краще, однак виявилося, що ці ліки його дружини. Комісія, розглядаючи цю справу, постановила, що Онана не мав злого умислу, проте він повинен уважно стежити за тим, щоб заборонені речовини не потрапляли в його організм.

Відзначається, що Онана і «Аякс» подадуть апеляцію на рішення про дискваліфікацію до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Фото: Getty Inages.