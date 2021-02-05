«Шахтар» завершив збір в Туреччині перемогою над боснійським «Борацем»

Футболісти донецького «Шахтаря» провели заключний контрольний матч на другому навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Зустріч «Шахтаря» з «Борацем» із Боснії і Герцеговини завершилася перемогою «гірників» з рахунком - 2:0, передає Укрінформ.

Автором дубля став Євген Коноплянка, який відзначився на 39-й та 41-й хвилинах.

Нагадаємо, 18 і 25 лютого «Шахтар» зіграє з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Фото: shakhtar.com.