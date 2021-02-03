Збірна України назвала склад на юніорський чемпіонат світу з біатлону

Став відомий склад збірної України з біатлону на юніорську першість світу-2021, яка пройде з 28 лютого по 7 березня в австрійському місті Обертілліаг.

Як повідомляє XSport, до юніорських команд «синьо-жовтих» увійшли Арсен Бочок, Роман Боровик, Владислав Романчич, Євген Івченко, Дмитро Грущак та Дарина Чалик, Христина Дмитренко, Юлія Городна, Любов Кіпяченкова і Оксана Москаленко, передає Укрінформ. У змаганнях юнаків Україну представлятимуть Степан Кінаш, Віталій Мандзин, Марк Козак, Владислав Чихарь, Сергій Кришталь, у дівчат - Олена Городна, Олександра Меркушина, Аліна Велігорська та Анна Скрипко. Читайте також: Збірна України виграла «бронзу» чемпіонату Європи з біатлону в змішаній естафеті Зазначається, що вперше на міжнародні змагання відправиться 16-річна Олександра Меркушина, яка демонструє високі результати на всеукраїнських стартах. На фото: Христина Дмитренко та Олександра Меркушина (facebook.com/biathlonfua/photos).