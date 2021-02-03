Костюк із Соснович пробилися до парного чвертьфіналу турніру WTA у Мельбурні

Українсько-білоруський дует Марта Костюк - Олександра Соснович вийшов до 1/4 фіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Yarra Valley Classic у Мельбурні (Австралія) з призовим фондом $565,53 тис.

У другому колі парних змагань Костюк і Соснович здобули вольову перемогу над посіяними під 6-м номером китаянками Сюй Іфань та Ян Чжаосюань - 5:7, 6:4, 10:6, передає Укрінформ.

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У чвертьфіналі турніру Костюк і Соснович зустрінуться з 4-м тандемом «посіву» з Китаю Дуань Ін Ін - Чжен Сайсай, які у свою чергу взяли гору над австралійками Олівією Гадекі та Беліндою Вулкок - 3:6, 7:6 (7:4), 11:9.

Як повідомлялося, Марта Костюк виграла сьогодні свій стартовий матч на турнірі в Мельбурні в одиночному розряді.

Фото: Jimmie48 Photography.