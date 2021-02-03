Теніс: Костюк витратила менше години на перемогу в першому колі Grampians Trophy
Укрінформ
Українка Марта Костюк впевнено пробилася до другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Grampians Trophy в Мельбурні (Австралія) з призовим фондом $565,53 тис.
Стартовий поєдинок Костюк в одиночному розряді проти Габріели Дабровські з Канади завершився за 57 хвилин на користь 18-річної киянки - 6:0, 6:3, передає Укрінформ.
За вихід до третього раунду змагань Костюк зустрінеться із посіяною під 7-м номером американкою Дженніфер Бреді, яка обіграла росіянку Світлану Кузнєцову - 6:3, 6:0.
Grampians Trophy завершиться 6 лютого.
Фото: Jimmie48 Photography.