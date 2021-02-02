УХЛ: «Білий Барс» обіграв «Маріуполь»
Укрінформ
Команда з Білої Церкви виграла 7-й матч в сезоні.
В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 31-го туру «Білий Барс» (Біла Церква) переміг на своєму льоду «Маріуполь» 2:1, повідомляє Укрінформ.
Команда з Білої Церкви виграла 7-й матч в сезоні. Шайби закидали: Бородай, Благой – «Білий Барс»; Карпенко – «Маріуполь».
В другому матчі дня «Крижані Вовки» (Київ) приймають «Дніпро» (Херсон).
Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 50 (28), 2.«Кременчук» - 46 (29), 3.«Сокіл» - 44 (29).
Як повідомляв Укрінформ, в матчах 30-го туру регулярного чемпіонату «Білий Барс» (Біла Церква) переміг на своєму льоду «Дніпро» (Херсон) 3:2, а «Крижані Вовки» (Київ) поступилися вдома «Маріуполю» 3:4.
Фото: сайт УХЛ