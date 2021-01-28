УХЛ: «Білий Барс» програв вдома «Крижаним Вовкам»

Столичний клуб перервав 14-матчеву серію поразок.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 29-го туру «Білий Барс» (Біла Церква) програв на своєму льоду «Крижаним Вовкам» (Київ) 2:5, повідомляє Укрінформ.

«Крижані Вовки» здобули 3-ю перемогу в сезоні. Шайби закидали: Геффернан-3, Панков – «Крижані Вовки»; Качан, Бабинець – «Білий Барс».

В іншому матчі туру «Дніпро» (Херсон) приймає «Маріуполь».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 48 (27), 2.«Кременчук» - 45 (28), 3.«Сокіл» - 42 (28).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 29-го туру регулярного чемпіонату «Кременчук» обіграв на чужому льоду «Сокіл» (Київ) 2:1 (1:1, в серії булітів 4:2).

Фото: сайт УХЛ