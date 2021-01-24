УХЛ: «Кременчук» обіграв «Маріуполь»

«Кременчук» здобув 21-у перемогу в сезоні і відірвався від «Сокола» на 2 очки.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 28-го туру «Кременчук» обіграв на своєму льоду «Маріуполь» 8:3, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» здобув 21-у перемогу в сезоні. Команда залишилась на другій позиції в турнірній таблиці і відірвалася від «Сокола» на 2 очки. Шайби закидали: Варава, Деніскін-2, Дубінін, Коробов, Орлов-2, Ворона – «Кременчук»; Агеєв, Чердак, Бондаренко – «Маріуполь».

В другому матчі дня «Крижані Вовки» (Київ) приймають «Краматорськ».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 48 (27), 2.«Кременчук» - 43 (27), 3.«Сокіл» - 41 (27).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 28-го туру регулярного чемпіонату «Краматорськ» обіграв на чужому льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 5:2, «Донбас» переміг вдома «Білий Барс» (Біла Церква) 4:2, а «Сокіл» (Київ) обіграв вдома «Дніпро» (Херсон) 4:0.

Фото: сайт УХЛ