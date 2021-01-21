УХЛ: «Кременчук» переміг «Дніпро»

«Кременчук» здобув 20-у перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 27-го туру «Кременчук» обіграв на своєму льоду «Дніпро» (Херсон) 3:2, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» здобув 20-у перемогу в сезоні і зберіг відрив від «Сокола» в турнірній таблиці. Шайби закидали: Гриценко, Тютченко, Смирнов – «Кременчук»; Галеєв, Дорофеєв – «Дніпро».

В другому матчі дня «Краматорськ» приймає «Білий Барс» (Біла Церква).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 46 (26), 2.«Кременчук» - 41 (26), 3.«Сокіл» - 39 (26).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 27-го туру регулярного чемпіонату «Сокіл» (Київ) обіграв на своєму льоду «Маріуполь» 8:2, а «Донбас» обіграв вдома «Крижаних Вовків» (Київ) 6:3.

Фото: сайт УХЛ