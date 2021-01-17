УХЛ: «Кременчук» переміг «Білий Барс»

«Кременчук» здобув 19-у перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 26-го туру «Кременчук» обіграв на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 7:3, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» здобув 19-у перемогу в сезоні і зміцнив свої позиції на 2-у місці турнірної таблиці. Шайби закидали: Орлов-2, Коробов, Деніскін-2, Смирнов, Созонов – «Кременчук»; Благой, Бабинець-2 – «Білий Барс».

В другому матчі дня «Сокіл» (Київ) приймає «Крижаних Вовків» (Київ).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 44 (25), 2.«Кременчук» - 39 (25), 3.«Сокіл» - 35 (24).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 26-го туру регулярного чемпіонату «Краматорськ» обіграв на своєму льоду «Дніпро» (Херсон) 2:1, а «Донбас» переміг вдома «Маріуполь» 6:2.

Фото: сайт УХЛ