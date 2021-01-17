УХЛ: «Кременчук» переміг «Білий Барс»
Укрінформ
«Кременчук» здобув 19-у перемогу в сезоні.
В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 26-го туру «Кременчук» обіграв на чужому льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 7:3, повідомляє Укрінформ.
«Кременчук» здобув 19-у перемогу в сезоні і зміцнив свої позиції на 2-у місці турнірної таблиці. Шайби закидали: Орлов-2, Коробов, Деніскін-2, Смирнов, Созонов – «Кременчук»; Благой, Бабинець-2 – «Білий Барс».
В другому матчі дня «Сокіл» (Київ) приймає «Крижаних Вовків» (Київ).
Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 44 (25), 2.«Кременчук» - 39 (25), 3.«Сокіл» - 35 (24).
Як повідомляв Укрінформ, в матчах 26-го туру регулярного чемпіонату «Краматорськ» обіграв на своєму льоду «Дніпро» (Херсон) 2:1, а «Донбас» переміг вдома «Маріуполь» 6:2.
Фото: сайт УХЛ