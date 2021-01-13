УХЛ: «Сокіл» програв «Білому Барсу»

Кияни зазнали 7-ї поразки в сезоні і залишились на 3-у місці.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 25-го туру «Сокіл» (Київ) програв на чужому льоду «Білому Барсу» (Біла Церква) 1:3, повідомляє Укрінформ.

Команда з Білої Церкви виграла 5-й матч в сезоні і піднялась з останнього місця турнірної таблиці. Це перша перемога «Білого Барсу» над «Соколом» в сезоні. За господарів відзначилися Грабовецький і Благой-2. У складі «Сокола» шайбу закинув Рубан.

В другому матчі дня «Крижані Вовки» (Київ) приймають «Кременчук» (Київ).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 40 (23), 2.«Кременчук» - 35 (23), 3.«Сокіл» - 35 (24).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 24-го туру регулярного чемпіонату «Маріуполь» обіграв на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 5:2, а «Краматорськ» поступився вдома «Соколу» (Київ) 2:4.

Фото: сайт УХЛ