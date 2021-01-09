УХЛ: «Дніпро» розгромив «Білий Барс»

Команда з Херсона здобула 13-у перемогу в сезоні і посідає 4-е місце в турнірній таблиці.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 24-го туру «Дніпро» (Херсон) обіграв на своєму льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 9:1, повідомляє Укрінформ.

Команда з Херсона здобула 13-у перемогу в сезоні і посідає 4-е місце в турнірній таблиці. У складі «Дніпра» шайби закидали: Крисанов, Матусевич, Панасенко, Афанасьєв, Швецов, Целогородцев, Никонов, Каракулько-2. За гостей відзначився Бородай.

В другому матчі дня «Донбас» приймає «Кременчук».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 40 (22), 2.«Кременчук» - 33 (22), 3.«Сокіл» - 33 (22).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 23-го туру регулярного чемпіонату «Білий Барс» (Біла Церква) обіграв на своєму льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 4:3, а «Маріуполь» програв вдома «Дніпру» (Херсон) 1:3.

Фото: сайт УХЛ