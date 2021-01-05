УХЛ: «Донбас» обіграв «Краматорськ», «Кременчук» переміг «Сокіл» в серії булітів

Лідер чемпіонату здобув 19-у перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 23-го туру «Донбас» обіграв на своєму льоду «Краматорськ» 4:1, повідомляє Укрінформ.

«Донбас» здобув 19-у перемогу в сезоні і зміцнив свої позиції лідера. У складі «Донбасу» шайби закидали: Монс-2, Лялька-2. За гостей відзначився Гринь.

В другому матчі дня «Кременчук» переміг «Сокіл» (Київ) 3:2. Основний час завершився внічию 2:2. Шайби закидали: Бабрусєв, Денискін – «Кременчук»; Рубан, Смирнов – «Сокіл». В серії булітів переміг «Кременчук» 2:1.

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 40 (22), 2.«Кременчук» - 33 (22), 3.«Сокіл» - 33 (22).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 22-го туру регулярного чемпіонату «Сокіл» (Київ) обіграв на чужому льоду «Донбас» 5:4, «Дніпро» (Херсон) переміг вдома «Крижаних Вовків» (Київ) 5:4, «Маріуполь» програв вдома «Білому Барсу» (Біла Церква) 1:2, а «Кременчук» обіграв «Краматорськ» 2:1.

Фото: сайт УХЛ