Стала відома заявка збірної України на матч Кубка Девіса проти Ізраїлю

ФТУ подала до Міжнародної тенісну федерацію (ITF) офіційну заявку на поєдинок Кубка Девіса Україна - Ізраїль.

Як повідомляє у Facebook прес-служба Федерації тенісу України, за "синьо-жовтих" 5-6 березня мають зіграти Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов та Данило Калиниченко. Капітан команди - Андрій Медведєв, передає Укрінформ.

Читайте також: Українець Молчанов виграв парний титул на турнірі АТР у Туреччині

Зустріч Першої Світової групи Кубка Девіса Україна - Ізраїль пройде на корті Marina Tennis Club у селі Погреби Київської області. Гра відбудеться без глядачів, але в ФТУ обіцяють забезпечити пряму трансляцію ігор.

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation.