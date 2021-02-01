Стала відома заявка збірної України на матч Кубка Девіса проти Ізраїлю

Стала відома заявка збірної України на матч Кубка Девіса проти Ізраїлю

Укрінформ
ФТУ подала до Міжнародної тенісну федерацію (ITF) офіційну заявку на поєдинок Кубка Девіса Україна - Ізраїль.

Як повідомляє у Facebook прес-служба Федерації тенісу України, за "синьо-жовтих" 5-6 березня мають зіграти Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов та Данило Калиниченко. Капітан команди - Андрій Медведєв, передає Укрінформ. 

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Зустріч Першої Світової групи Кубка Девіса Україна - Ізраїль пройде на корті Marina Tennis Club у селі Погреби Київської області. Гра відбудеться без глядачів, але в ФТУ обіцяють забезпечити пряму трансляцію ігор.

Фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation.

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