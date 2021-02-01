Українець Молчанов виграв парний титул на турнірі АТР у Туреччині
Укрінформ
Український тенісист Денис Молчанов та представник Казахстану Олександр Недовєсов стали переможцями турніру ATP в Анталії (Туреччина).
У фіналі українсько-казахстанський дует, посіяний під другим номером, у напруженій боротьбі здолав лідерів посіву Луїса Давіда Мартінеса (Венесуела) та Давіда Вегу Ернандеса (Іспанія) - 3:6, 6:4 ,18:16, передає Укрінформ.
Суперники провели на корті рівно півтори години.
Призовий фонд челленджера в Анталії склав 44 тис 280 дол.
Фото: sapronov-tennis.org.