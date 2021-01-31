Суперліга: «Запоріжжя» обіграло «Черкаських Мавп» і стало лідером

Запорізька команда виграла 12-й матч в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Черкаських Мавп» 77:75, повідомляє Укрінформ.

Запорізька команда виграла 12-й матч в сезоні і піднялася на перше місце турнірної таблиці. Найрезультативніший гравець матчу: Джош Форчун («Запоріжжя») – 19.

В другому матчі дня «Харківські Соколи» приймають «Миколаїв».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Запоріжжя» - 32 (20), «Хімік» - 31 (19), «Київ-Баскет» - 30 (16), «Тернопіль» - 30 (18), «Прометей» - 27 (16), «Дніпро» - 26 (15).

Як повідомляв Укрінформ, у чергових матчах регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Хімік» (Южне) переміг на чужому майданчику «Будівельник» (Київ) 91:82, а «Тернопіль» обіграв вдома «Одесу» 95:85.