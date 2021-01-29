Суперліга: «Запоріжжя» обіграло «Миколаїв» і догнало лідера
Укрінформ
Запоріжці виграли 11-й матч в сезоні.
Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У черговому матчі «Запоріжжя» переміг на своєму майданчику «Миколаїв» 89:74, повідомляє Укрінформ.
Клуб із Запоріжжя виграв 11-й матч в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Майк Кеффі («Запоріжжя») – 19.
Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 30 (16), «Запоріжжя» - 30 (19), «Хімік» - 29 (18), «Тернопіль» - 28 (17), «Прометей» - 27 (16), «Дніпро» - 26 (15).
Як повідомляв Укрінформ, у чергових матчах регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги «Тернопіль» переміг на своєму майданчику «Хімік» (Южне) 95:88, а «Будівельник» програв вдома «Одесі» 82:90.
Фото: сайт ФБУ