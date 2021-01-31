Ісмаїлі відновився від травми і повернувся до загальної групи «Шахтаря»

Бразилець ще не грав в цьому сезоні.

Захисник «Шахтаря» Ісмаїлі повернувся до загальної групи «гірників». Бразилець остаточно відновився від травми передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, що 31-річний захисник пропустив перший збір команди Луїша Каштру через пошкодження, проте відправився на другий збір.

Ісмаїлі в нинішньому сезоні не грав за «Шахтар» через травму. Сумарно він провів за «гірників» більше 200 матчів і забив 16 голів і віддав 37 асистів.

Сьогодні донеччани мали провести відразу два спаринги, але товариську гру зі словенською «Мурою» довелося перенести через коронавірус у складі суперників. О 16:00 стартує гра з «Црвеною Звездою» (Сербія).

Нагадаємо, «Шахтар» пішов на зимову перерву в чемпіонаті України на другому місці, відстаючи від лідера «Динамо» на одне очко.

Фото: shakhtar.com.