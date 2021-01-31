Бразильський «Палмейрас» - найсильніший клуб Південної Америки

Клуб із Сан-Паулу вдруге в історії виграв Кубок Лібертадорес.

У фіналі Кубка Лібертадорес (аналог Ліги чемпіонів в Південній Америці) бразильський «Палмейрас» переміг земляків з клубу «Сантос» 1:0, передає Укрінформ.

У фіналі в Ріо-де-Жанейро на стадіоні «Маракана» переможний гол на 99-й хвилині забив півзахисник Брено. Весь матч у складі переможців відіграв екс-форвард «Шахтаря» Луїс Адріано.

Для «Палмейрас» це друга в історії перемога в турнірі, вперше клуб виграв Кубок Лібертадорес в 1999 році. «Сантос» тричі завойовував трофей (1962, 1963, 2011).

У лютому «Палмейрас» (як переможець Кубка Лібертадорес) зіграє на клубному чемпіонаті світу. У півфіналі клуб із Сан-Паулу зустрінеться з переможцем матчу «Тігрес» (Мексика) – «Ульсан» (Південна Корея).

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