НБА: «Голден Стейт Ворріорс» розгромив «Детройт» Михайлюка

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, на виїзді зазнав відчутної поразки від «Голден Стейт Ворріорс» - 91:118 (17:29, 2835, 23:30, 23:24), передає Укрінформ.

На рахунку Михайлюка в цьому матчі 3 очки.

Результати інших поєдинків ігрового дня:

«Майамі Хіт» - «Сакраменто Кінгз» - 105:104

«Нью-Орлеан Пеліканс» - «Х'юстон Рокетс» - 112:126

«Чикаго Буллз» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 122:123

«Шарлотт Хорнетс» - «Мілуокі Бакс» - 126:114

«Бостон Селтікс» - «Лос-Анджелес Лейкерс» - 95:96

«Сан-Антоніо Сперс» - «Мемфіс Гріззліс» - 112:129

«Даллас Маверікс» - «Фінікс Санс» - 105:111.