НБА: «Голден Стейт Ворріорс» розгромив «Детройт» Михайлюка
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Укрінформ
У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.
«Детройт Пістонс», за який виступає український захисник Святослав Михайлюк, на виїзді зазнав відчутної поразки від «Голден Стейт Ворріорс» - 91:118 (17:29, 2835, 23:30, 23:24), передає Укрінформ.
На рахунку Михайлюка в цьому матчі 3 очки.
Результати інших поєдинків ігрового дня:
«Майамі Хіт» - «Сакраменто Кінгз» - 105:104
«Нью-Орлеан Пеліканс» - «Х'юстон Рокетс» - 112:126
«Чикаго Буллз» - «Портленд Трейл Блейзерс» - 122:123
«Шарлотт Хорнетс» - «Мілуокі Бакс» - 126:114
«Бостон Селтікс» - «Лос-Анджелес Лейкерс» - 95:96
«Сан-Антоніо Сперс» - «Мемфіс Гріззліс» - 112:129
«Даллас Маверікс» - «Фінікс Санс» - 105:111.