Збірна України вирушила до Португалії на матчі відбору жіночого Євробаскета-2021

Жіноча національна збірна України вирушила у суботу, 30 січня, до Португалії, де зіграє два заключні матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2021.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), команда Срджана Радуловича протистоятиме збірним Португалії (4 лютого) та Фінляндії (6 лютого), передає Укрінформ. Тренерський штаб визначився зі складом, який продовжить підготовку до двох поєдинків вже в Порту. До нього увійшли 13 гравчинь: Віта Горобець, Вероніка Любінець, Уляна Дацько, Ольга Дубровіна, Оксана Молова (усі - «Прометей»), Єлизавета Мітіна («Інтерхім»), Ольга Сівакова («Чайка-ДЮСШ-Бердянськ»), Кристина Філевич, Міріам Уро-Ніле (обидві - «Київ-Баскет»), Людмила Науменко («Чукурова», Туреччина), Аліна Ягупова, («Фенербахче», Туреччина), Ольга Яцковець («Вінтертур», Швейцарія), Вікторія Шматова («Рівне-ОШВСМ»). Читайте також: Усі українські клуби пробилися до 1/8 фіналу Кубка Європи FIBA Турнірне становище у відбірковій групі G після 4-х турів: Бельгія - 8 очок, Україна - 6, Португалія - 5, Фінляндія - 5.