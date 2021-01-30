«Ювентус» переміг «Сампдорію» і піднявся на третє місце в Серії А

Голи К'єза і Ремсі принесли три очки «старій сеньйорі».

«Ювентус» на виїзді переміг Сампдорію (2:0) в матчі 20-го туру Серії А, передає Укрінформ.

На 20-й хвилині поєдинку Федеріко К'єза вивів «стару сеньйору» вперед. У компенсований час Аарон Ремсі встановив остаточний рахунок матчу.

«Ювентус» набрав 39 очок і піднявся на третє місце в Серії А. "Сампдорія" з 26 очками йде на 10-й позиції.

Нагадаємо, в наступному турі «Ювентус» 6. лютого вдома прийме «Рому». «Сампдорія» 7 лютого на виїзді зустрінеться з «Беневенто».

Фото: juventus.com.