«Ювентус» переміг «Сампдорію» і піднявся на третє місце в Серії А
Укрінформ
Голи К'єза і Ремсі принесли три очки «старій сеньйорі».
«Ювентус» на виїзді переміг Сампдорію (2:0) в матчі 20-го туру Серії А, передає Укрінформ.
На 20-й хвилині поєдинку Федеріко К'єза вивів «стару сеньйору» вперед. У компенсований час Аарон Ремсі встановив остаточний рахунок матчу.
«Ювентус» набрав 39 очок і піднявся на третє місце в Серії А. "Сампдорія" з 26 очками йде на 10-й позиції.
Нагадаємо, в наступному турі «Ювентус» 6. лютого вдома прийме «Рому». «Сампдорія» 7 лютого на виїзді зустрінеться з «Беневенто».
Фото: juventus.com.